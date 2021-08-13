Хабаровск, 13 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. 11-я Краснознаменная армия Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа 15 августа отметит 80-летие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Исторически она была образована в июне 1998 года после слияния 1-й Особой Дальневосточной воздушной армии и 11-й Отдельной армии противовоздушной обороны. Но их основу заложили гораздо раньше, а именно в 1941 году. Тогда 11 августа в целях усиления противовоздушной обороны дальневосточных рубежей воинские части и соединения, дислоцировавшиеся на Дальнем Востоке, были объединены в Дальневосточную зону ПВО со штабом в Хабаровске.

На всех спортивных объектах набережной Хабаровска в предстоящее воскресенье пройдут соревнования с участием военных. Весь день вдоль Амура будет выставлена военная техника, бесплатно будет работать Военно-исторический музей ВВО.

Вечером состоится праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 12 августа отмечали День Военно-воздушных сил. Ветеранов и личный состав с профессиональным праздником поздравил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.