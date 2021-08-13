Сеул, 13 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Южной Корее продлил срок действия рекомендации по запрету на выезд за пределы страны еще на месяц из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Сообщается, что рекомендации продолжат действовать до 13 сентября.

Журналисты агентства указывают, что продление связано с ограничительными мерами, введенными в ряде стран мира из-за пандемии SARS-CoV-2.

Также южнокорейский МИД призвал граждан страны, проживающих за границей, соблюдать все меры санитарной предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1990 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 220 182.

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