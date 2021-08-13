Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин отказал в помиловании иностранцу, который отбывает наказание в исправительной колонии на Камчатке. За последние пять лет глава государства не одобрил ни одно помилование из региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом УФСИН.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Просивший о помиловании отбывает срок в колонии строго режима. Суд приговорил его к 6,5 года за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. 22-летний иностранец отсидел уже 2 года 4 месяца.

Камчатская комиссия по помилованию и глава региона отказали осужденному в помиловании, так как в исправительном учреждении его охарактеризовали посредственно, отметив, что в жизни колонии он участия не принимает.

Президент иностранцу в помиловании также отказал.

Как сообщало ИА REGNUM, помиловать насильников отказались члены комиссии в Башкирии.