Барнаул, 13 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4260 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 774 (+28 за минувшие сутки), из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ (-7 за минувшие сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 672 человека, +41 за минувшие сутки) и ОРВИ (41 553 человека, + 228 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3540 детей (+31 за минувшие сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (65 669 человек, +273 за минувшие сутки) новый вирус победили 50 695 человек (всего + 150 за минувшие сутки).

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