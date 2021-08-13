Углич, Ярославская область, 13 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Ярославской области вечером 12 августа в результате ДТП погибли четыре человека. Ещё трое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

Yarnews.net Авария

Авария произошла в 17.27 на 167 километре дороги «Сергиев-Посад — Череповец». Столкновение двух машин произошло недалеко от деревни Баскачи Угличского района.

«В результате на месте ДТП погибли: водитель автомашины «Грейт Волл» мужчина 1990 г.р., водитель автомашины «Вольво» мужчина 1993 г.р., пассажир автомашины «Вольво» мужчина 1992 г.р. Пассажирка автомашины «Грейт Волл» женщина 1968 г.р. была госпитализирована, от полученных травм скончалась», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В больницу с травмами доставлены две женщины 27-и и 25-и лет, а также 5-летний ребёнок.