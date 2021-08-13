Улан-Удэ, 13 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Улан-Удэ, по данным на утро сегодня, 13 августа, уровень воды на реке Селенга составил 236 см. Рост за сутки — 3см. На реке Уда уровень воды — 140см (-3см/сутки). Об этом сообщает мэрия города.

Bgelo777 Селенга. Улан-Удэ

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«На реке Селенга — г. Улан-Удэ наблюдается выход воды на пойму слоем 6 см, в ближайшие сутки подъём продолжится. На реке Селенга — с. Новоселенгинск наблюдается выход воды на пойму слоем 136 см. На реке Селенга — с. Кабанск наблюдается выход воды на пойму слоем 65см. На реке Чикой — с. Поворот наблюдается выход воды на пойму слоем 18см. На реке Селенга — с. Усть-Кяхта выход воды на составляет 69 см. На реке Селенга — с. Наушки наблюдается выход воды на пойму слоем 54см. Уровень воды оз. Котокель — с. Исток составляет 538 см, подтоплены огороды», — уточнили в городской администрации.

По официальной информации, в ближайшие сутки на реках южных и юго-западных районов возможен подъём уровней воды с выходом на пойму, образование селевых потоков.