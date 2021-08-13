Киев, 13 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что испытывает за него «испанский стыд».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его словам, Зеленский «малодушен, абсолютно лжив» и недальновиден, он использовал чувства жителей страны, чтобы прийти к власти.

«Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу», — сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Кроме того, экс-депутат осудил президента Украины за отсутствие реакции на призыв развернуть на территории страны американские средства ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что законодательство страны позволяет разместить американские средства противовоздушной обороны.

По его словам, Украина обеспокоена якобы имеющимися намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму.

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