Пермь, 13 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Пермском крае пересмотрят систему вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудников промышленных предприятий, где сосредоточены основные группы населения, подлежащие вакцинации, сообщает пресс-служба краевой администрации.

huntlh Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Предложение поступило во время рабочего совещания по вопросам вакцинации жителей от COVID-19, которое провел губернатор Дмитрий Махонин. По данным минпромторга, ряд компаний испытывают трудности в организации массовой иммунизации. В частности, с предприятий вынуждены возить персонал на прививки в мобильные пункты, расположенные в соседних муниципалитетах. На промпредприятиях, находящихся в федеральном подчинении, привито чуть более 20% работников.

Также для того чтобы обеспечить более широкий охват иммунизацией, предложено в качестве дополнительного медперсонала рассмотреть возможность привлечения преподавателей, ординаторов и аспирантов Пермского государственного медицинского университета, сотрудников частных клиник и медцентров, участвующих в оказании медицинской помощи по полисам ОМС, задействовать педиатров и стоматологов.

Губернатор поручил профильным министерствам проработать внесенные предложения, а особое внимание уделить логистике — сделать так, что работники промышленных предприятий не тратили время и силы на запись на вакцинацию, а могли без посещений медучреждений привиться на рабочем месте.

На территории Прикамья работает 118 прививочных пунктов, задействована 251 прививочная бригада. По категориям жителей самый высокий показатель по числу привитых — 76,5% от общего числа подлежащих вакцинации — у сотрудников медорганизаций. Вакцинировано 59,4% работников учреждений социального обслуживания, 52,4% работников промышленных предприятиях, 47,9% — в сфере образования, 42,6% студентов ссузов и вузов в возрасте старше 18 лет. При этом отмечено снижение активности пожилых людей. Сейчас привито 31,2% пермяков старше 60 лет, а стоит задача максимально приблизиться к 100%.