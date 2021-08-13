Чебоксары, 13 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В трёх муниципальных образованиях Чувашии будут введены дополнительные ограничения в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Прежде всего, это коснётся работы предприятий общепита и проведения массовых мероприятий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, заявил глава Чувашии Олег Николаев по итогам заседания оперативного штаба.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев принимает граждан

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На заседании была рассмотрена ситуация в муниципальных образованиях. В «красную зону» попали Порецкий район, Алатырь и Алатырский район. При оценке главными критериями были уровень заболеваемости и распространения COVID-19, смертность и темпы вакцинации. В ходе обсуждения глава Чувашии резюмировал, что здесь будут введены дополнительные ограничительные меры.

«Полностью исключаем любые массовые мероприятия», — сказал Олег Николаев.

Кроме того, будет ограничена работа предприятий общественного питания: они будут работать до 21:00 при наполняемости залов до 50%.

«Вводим пока на неделю», — уточнил руководитель региона.

Затем власти планируют вернуться к данному вопросу. Если через неделю ситуация будет меняться в положительную сторону, то дополнительные ограничения будут сняты.