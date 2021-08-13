Москва, 13 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Москве 13 августа ожидается до 22 градусов выше нуля, сообщили в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

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"Сегодня циклоническая хватка в столичном регионе заметно ослабеет, а значит, осадки пойдут на убыль, в облаках появятся прояснения, посвежеет, но температурный фон будет соответствовать своей климатической норме», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 22 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 23 градусов. Ожидается порывистый ветер, атмосферное давление будет расти.