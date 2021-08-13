Уфа, 13 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Три новых лесных пожара на площади 1,01 га зарегистрированы за сутки в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Лесной пожар

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Сообщается, что сейчас в регионе действуют 10 лесных пожаров на площади 1052,1 га. При этом девять лесных пожаров локализованы на площади 604,1 га, один лесной пожар на площади 448,0 га находится на стадии локализации, а десять переходящих лесных пожаров на площади 1278,85 га ликвидированы.

Отмечается, что с огнем сейчас ведут борьбу 778 спасателей и волонтеров, привлечены 252 единицы техники. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Хайбуллинском районе (один пожар на действует на площади 448 га), в Бурзянском районе (бушуют 6 пожаров на общей площади 200,1 га), в Зианчуринском районе (действует один пожар на общей площади 403,0 га).

В Башкирии прогнозируются 3−5 классы пожарной опасности.

Сообщается, что в текущем году в Башкирии зафиксировали 314 лесных пожаров, 176 из которых возникли из-за природных факторов, а 89 лесных пожаров начались из-за неосторожного обращения людей с огнем. Огонь прошелся по общей площади 7606,5 га.