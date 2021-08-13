Токио, 13 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan выпустил три предпремьерных тизера нового спорткара под названием Z. Видео размещено на официальной странице компании в социальной сети Instagram.

sawyersong Nissan

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Дебют новинки состоится совсем скоро — 17 августа 2021 года. Модель Z, по своей сути, является преемником купе 370Z. Новое авто получит классический силуэт. Главным конкурентом Z станет модель Toyota Supra.

Автопроизводитель снабдит машину спортивными патрубками, спойлером, стильным капотом, радиаторной решёткой в ретро-стиле и фарами от модели 300ZX 90-х годов.

Ожидается, что в качестве силового агрегата у спорткара будет установлен трехлитровый турбированный V6 мощностью 405 л. с.

Ранее дилеры компании Nissan в Китае приступили к реализации новой версии кроссовера X-Trail 4×4 последнего поколения. Под капотом автомобиля функционирует турбированный «движок» с переменной степенью сжатия производительностью 204 л. с. (300 Нм).

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