Москва, 13 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Законопроект предусматривающий ведение общефедерального учета недействительных загранпаспортов правительство РФ внесло в Госдуму. передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничный паспорт

Прежде всего, предлагается установить законодательные основания недействительности загранпаспартов. В их числе утрата паспорта, изменение персональных данных владельца, истечение срока его действия, смерть владельца, невозврат без уважительной причины паспорта после окончания служебной командировки, прекращение гражданства Российской Федерации владельца и так далее.

Учет недействительных документов будет вестись на основе сведений, полученных в результате оказания МВД, МИД и Минобороны государственных услуг по оформлению и выдаче паспортов.

Порядок и сроки изъятия недействительного загранпаспорта предлагается установить актом правительства Российской Федерации.

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Ранее инициативу МВД об изъятии загранпаспортов у должников одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.