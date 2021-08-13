Сухум, 13 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. 84 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 12 августа в ходе 392 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Mil.ru В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 271 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 63 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 23 387 носителей SARS-CoV-2. Из них 19 026 признаны выздоровевшими, из которых 120 — за последние сутки. Всего в стране скончались 340 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе четверо — в течение последних суток.

11 августа в Абхазии выявили 104 новых носителя коронавируса в результате 429 исследований. Выздоровевшими признали 51 человека, скончались два пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Сухуме ожидают прибытия мобильного госпиталя Минобороны РФ для помощи в борьбе с пандемией. Его решено разместить на территории «Айтар». Гости санатория и пациенты госпиталя будут разделены.