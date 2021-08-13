Лозанна, Швейцария, 13 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского, который принимал участие в летних Олимпийских играх в Токио, показал положительный результат. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона.

Flymed.org Контроль допинга

По информации пресс-службы, российский спортсмен сдал пробу для этого теста 21 июля во время внесоревновательного этапа во Владивостоке.

«Образец, взятый у триатлета из России Игоря Полянского, дал неблагоприятный аналитический результат на рекомбинантный эритропоэтин», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом Федерация триатлона России сообщила на своем сайте о том, что ею будет проведено собственное расследование по вопросу использования допинга российским спортсменом и действий его тренеров, после чего будет принято решение о дальнейшем участии Полянского в соревнованиях.

«Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование в том числе в отношении тренеров спортсмена», — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский рассказал, что все пробы на допинг спортсменов олимпийской сборной России показали отрицательный результат.