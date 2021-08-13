Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Центральное разведывательное управление США рассматривает возможность создания независимого центра по разведывательной деятельности в Китае. Об этом 13 августа сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Эмблема ЦРУ CIA

Как заявил один из бывших сотрудников ЦРУ, который пожелал остаться неназванным, уже давно многие видят необходимость в создании отдельного центра миссий по Китаю. Однако «до сих пор никто не был готов нажать на спусковой крючок, чтобы его создать», отметил собеседник.

Предполагается, что центр будет выделен из более масштабного отделения, отвечающего за Восточную Азию и Тихоокеанский регион. Это позволит обеспечить новой структуре достаточное число специалистов, финансирование и внимание чиновников к вопросам, связанным с Китаем.

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Необходимость в создании такого подразделении в ЦРУ объясняют важностью иметь более полное представление о деятельности одного из главных стратегических противников США. Организация такого центра по Китаю может усилить фокус ЦРУ на стране, которая раньше изучалась управлением как часть более широкого региона.

Напомним, на слушаниях в Сенате в феврале 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс назвал «враждебное руководство Китая» самой большой угрозой для США, заявив, что цель Пекина — «заменить Соединённые Штаты в качестве самой могущественной и влиятельной страны в мире».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса исследовательского центра Pew, примерно девять из десяти взрослых граждан США видят в силе и влиянии Китая угрозу. 62% опрошенных считают, что именно сила Китая — главная угроза для их страны.