Пермь, 13 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Пермский край к 1 сентября не в состоянии выполнить план по вакцинации COVID-19, поставленный первоначально Минздравом и Роспотребнадзором РФ, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По данным министерства здравоохранения Прикамья, текущие темпы иммунизации недостаточны для достижения поставленных задач. Край с начала массовой вакцинации получил 676,8 тыс. комплектов вакцин. На сегодняшний день привито 576,3 тыс. жителей.

«В день мы иммунизируем порядка 11 тыс. человек. Первоначально федеральными Роспотребнадзором и Минздравом ставилась задача привить порядка 1,2 млн человек к сентябрю. Чтобы ее выполнить, нужно в сутки иммунизировать 31,2 тыс. жителей. Для этого необходимо привлечь дополнительно медицинских работников и получить 626 тыс. доз вакцин. С начала августа в регион поступило 83,1 тыс. комплектов», — сказал замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнёв.

По данным минздрава, в отдельных муниципалитетах не достаточно хорошо выстроен процесс вакцинации, как следствие — низкий показатели по иммунизации. Евгений Рожнёв отметил, что в текущих условиях реалистично увеличить число вакцинаций до 16 тыс. в день. В этом случае удастся достичь нужного показателя к ноябрю.