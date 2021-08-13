Село Аян, Хабаровский край, 13 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В школьных столовых сёл Аян и Нелькан Аяно-Майского района будут готовить на современном оборудовании — на смену старым печам закуплены новые. Меняют не только технику, капитальные ремонты проходят и в самих столовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровском крае 13 августа.

Георгий Балаков ИА REGNUM Столовая

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Средства на модернизацию пищеблоков Аяно-Майский район получил на условиях софинансирования: из краевого бюджета было выделено 7 млн рублей, из районного — 3 млн рублей.

В этом году в 59 школах Хабаровского края модернизируют пищеблоки, на эти цели по распоряжению врио губернатора Михаила Дегтярева для муниципальных образований выделено около 55 млн рублей. Обновленные столовые примут учеников из Амурского, Солнечного, Аяно-Майского, Николаевского, Комсомольского и Хабаровского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии планируют провести ремонт в школьных пищеблоках с целью улучшения инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов.