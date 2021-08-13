Москва, 13 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. У бюджета Москвы нет «подушки безопасности», сообщил 13 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

Он прокомментировал исследование международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).

«Как правильно посчитали эксперты S&P, все средства бюджета Москвы будут израсходованы до конца года — у нас нет «подушки безопасности». Средства, которые сейчас находятся на счетах бюджета, будут направлены на реализацию уже заключенных городом контрактов и выполнение взятых на себя социальных обязательств перед жителями», — сказал Ефимов.

Читайте также: Москве не нужно держать деньги в «финансовой подушке» — экономист

По словам заместителя столичного мэра, Москва эффективно управляет бюджетными средствами, поэтому бюджетным учреждениям средства на содержание доводятся не на год вперед, а траншами — на ближайшие 1,5−2 месяца. Таким образом, средства на счетах учреждений не могут являться «подушкой безопасности», а полностью находятся под обязательствами — предназначены для выплат зарплаты или платежей по контрактам.

Читайте также: Пересчёт S&P на оценку кредитоспособности Москвы не повлиял — эксперт

Решение о выходе на рынок заимствований в 2021 году связано с благоприятным развитием ситуации в экономике, и позволило не сокращать темпы реализации городской инвестпрограммы. Кроме того, низкие ставки на рынке в период размещения позволили столице выпустить облигации на выгодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинговом агентстве спрогнозировали планы Москвы потратить около 500 млрд рублей «резервов».