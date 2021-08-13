Наньнин, Китай, , 09:00 — REGNUM Наращивание взаимодействия вооружённых сил России и Китая на суше, в воздухе и на море — важное направление деятельности военных ведомств двух стран, практическое взаимодействие вооружённых сил России и Народно-освободительной армии Китая выходит на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности. С такой оценкой, по сообщению пресс-службы российского военного ведомства, выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших вооружённых сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание — важное направление дальнейшей деятельности», — сказал Шойгу на встрече с министром обороны КНР ВэйФэнхэ перед наблюдением за активной фазой совместных учений «Сибу/Взаимодействие-2021». «Такого рода мероприятие на территории Китая с участием российского воинского контингента проводим впервые, что стало логическим продолжением нашей совместной работы, начатой в ходе манёвров войск и сил «Восток-2018», стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» и «Кавказ-2020», — добавил Шойгу.

Ранее сообщалось, что минстры обороны России и Китая провели переговоры в рамках встречи министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшейся в конце июля 2021 года.