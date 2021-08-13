Железноводск, Ставропольский край, 13 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Железноводске в одной из котельных на улице Ленина произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего был поврежден котел и в здании были выбиты стекла. ЧП произошло 13 августа. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

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«В результате произошла деформация котла, нарушено остекление котельной. Жизнеобеспечение населения не нарушено»,— говорится в сообщении спасательного ведомства.

По данным МЧС, из оставшихся в целостности двух котлов в настоящее время работает один. На устранение аварии выезжали 16 сотрудников экстренных служб, в том числе трое от МЧС.

Напомним, днем ранее взрыв газовоздушной смеси прогремел в одной из квартир в городе Пятигорске. ЧП случилось из-за разгерметизации баллончика со сжиженным газом для туристических переносных печек. При взрыве пострадаших не было.