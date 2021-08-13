Якутск, 13 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Три кандидата в депутаты Госдумы РФ, выдвинутые по одномандатному округу Якутии, не прошли регистрацию. Участвовать в выборах от республики будут девять человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM 13 августа на основании данных Избиркома РФ.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

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Зарегистрированы в качестве кандидатов: депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов (КПРФ), исполнительный директор ООО «Минеральное промышленное сырьё» Егор Жирков («Зелёные»), гендиректор «Водоканала» Якутска Анатолий Кырджагасов («Гражданская платформа»), замдиректора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Алексей Лаптев («Родина»), предприниматель Василий Николаев («Новые люди»), экс-координатор штаба Алексея Навального в Якутске Анатолий Наговицын («Яблоко»), действующие депутаты Госдумы Гаврил Парахин (ЛДПР) и Федот Тумусов («Справедливая Россия — Патриоты за правду») и помощник руководителя «Союза строителей Якутии» Пётр Черкашин («Единая Россия»).

Не прошли регистрацию председатель союза славянских общин Якутии Алексей Чертков и выдвигавшиеся без партийной поддержки пенсионерка Людмила Иванова и общественник Иван Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политобозреватель Якутии Виталий Обедин отмечал, что кандидат в Госдуму РФ от «Единой России» в Якутии не выглядит явным фаворитом. Эксперт пояснял, что никто в республике до праймериз ЕР не знал Черкашина, его победа в предварительном внутрипартийном голосовании стала неожиданной.