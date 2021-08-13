Саратов, 13 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 257 новых носителей коронавируса, сообщает 13 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 99 пациентов, с признаками ОРВИ — 146 человек, у 12 пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 254 заражения. Всего подтверждено 76 411 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 71 006 человек, за сутки — 238 пациентов.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 100 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 71 человек, 26 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовскую область с начала прививочной кампании поставили 686 412 доз вакцины от коронавируса, из них «Гам-КОВИД-Вак» — 616 908 доз, «ЭпиВакКорона» — 19 020 доз, «КовиВак» — 10 140 доз и «Спутник Лайт» — 40 344 дозы.

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