Торонто, Канада, 13 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Джеймсом Даквортом в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

CORNUT Даниил Медведев

Медведев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

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