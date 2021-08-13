Челябинск, 13 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Челябинской области уровень безработицы вернулся к доковидному. Об этом говорится в материалах региональной Контрольно-счётной палаты.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

В августе он составил 1,3%. Такой же показатель наблюдался в марте 2020-го.

Ухудшение ситуации началось в апреле 2020-го. А в августе и сентябре показатели достигли пика, составив 4,9% от числа трудоспособного населения.