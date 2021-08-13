Екатеринбург, 13 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Медики располагают двумя схемами лечения COVID-19, и врачи назначают наиболее подходящую из них пациентам. Об этом заявила заместитель главы свердловского минздрава Екатерина Ютяева журналистам.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Лекарство

По словам чиновницы, в регионе имелись перебои с лекарствами в больницы, из-за чего вопрос с поставками решался в ручном режиме. Выделенные на препараты деньги из федерального бюджета закончились, но это не связано с тем, что пациентам назначаются разные лекарства.

«Схем лечения всего две, чем лечить — решает медицинский работник, — цитирует Ютяеву «Е1». — У того же фавипиравира много противопоказаний и побочных эффектов, все это описано в клинических рекомендациях. Врач назначает то, что пациенту положено».

Заместительница министра добавила, что сейчас недостатка в лекарствах «нет уже нигде».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 113 тыс. случаев заражения коронавирусом.