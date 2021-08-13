Чита, 13 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 12−13 августа работает главный внештатный специалист по анестезиологии — реаниматологии министерства здравоохранения Денис Проценко. Как сообщает 13 августа правительство региона, он уже встретился с главой региона Александром Осиповым, ответил на вопросы забайкальцев в центре управления регионом, а также посетил медицинский поезд «Академик Федор Углов» на железнодорожной станции Адриановка.

Kremlin.ru Денис Проценко

В разговоре с коллегами Денис Проценко отметил, что эффективным способом постковидной реабилитации является наблюдение в стационарах.

«Эффективные методы лечения и восстановления после COVID-19 — это все же наблюдение в стационаре, а после выписки, в течении следующих трех месяцев, в условиях дневного стационара. Отчасти, это и работа с психологом.

Пациенту, который перенёс заболевание необходима углубленная диспансеризация и помощь по факту. Если говорить о санаторно-курортном лечении, возможно, оно не настолько эффективно, как например, быть под наблюдением медицинских специалистов», — рассказал он.

В ходе посещения ГКБ №1, Денис Проценко также проверил организацию работы моностационара, провел консультации для пациентов, а также поблагодарил врачей, которые работают на передовой.

«Я благодарен каждому кто трудится здесь в столь непростое для региона время. В условиях пандемии каждый из вас смог организовать и выстроить правильную и слаженную работу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 13 августа 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 60 024, причём 263 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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