Сухум, 13 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Мобильный госпиталь Минобороны РФ, направленный в Абхазию для помощи в борьбе с пандемией, будет размещён в Сухуме на территории санатория «Айтар». Об этом, как передаёт 12 августа агентство «Апсныпресс», сообщил на заседании премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

Gluuuum Сухум. Абхазия

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«Это будет автономная, независимая территория, не сопряженная с той, где отдыхают наши гости. Мы знаем, что это не очень симпатично, но другого выхода нет», — сказал Анкваб.

Он отметил, что территорию подбирали таким образом, чтобы там можно было подключиться к электричеству, водопроводу и канализации. По словам премьер-министра Абхазии, в госпитале будет не менее 100 мест для пациентов.

Стоит отметить, что в Абхазии растут темпы распространения коронавируса. В республике планируется ужесточить карантинные ограничения.