Вашингтон, 13 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от её захвата менее чем за сто часов, пишет обозреватель Себастьен Роблин в своей статье для The National Interest.

Прибалтика. Флаг

Как пишет Роблин, Москва может решиться на вторжение в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у Североатлантического альянса.

При таком сценарии, который эксперт считает маловероятным, Вооруженные силы России пройдут через Сувалкский коридор (участок границы между Польшей и Литвой длиной около 100 км).

Именно этот участок, пишет Роблин, может стать «ахиллесовой пятой» НАТО в случае конфликта с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель The National Interest Марк Эпископос отметил, что в случае конфликта между Россией и НАТО у альянса не будет шанса на быструю и убедительную победу.

Причиной указанного вывода стало укрепление за последние годы Россией Черноморского флота. Данный процесс начался после вхождения Крыма в состав государства.

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