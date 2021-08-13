Москва, 13 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Москве терапевты столичных поликлиник на приемах поставили 2 миллиона предварительных диагнозов пациентам с помощью сервиса, использующего нейросеть, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) CWitte Искусственный интелект

Благодаря цифровому помощнику повышается точность диагностики, поскольку жалобы пациента анализирует и врач, и искусственный интеллект (ИИ). Он анализирует жалобы пациента, а терапевт может выбрать один из предложенных диагнозов или поставить собственный.

Использование нейросети позволяет в 10 раз сократить среднее время назначения диагностических исследований. С начал внедрения ИИ сервис стал точнее на 7,4%, сейчас точность диагноза составляет 68%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (44%) уверены, что доверять искусственному интеллекту лечение людей нельзя.

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