Кандагар, Афганистан, 13 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Афганские власти признали факт захвата города Кандагар боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 августа сообщает агентство Associated Press.

Michael O'Connor Кандагар

Уточняется, что факт захват боевиками Кандагара признал афганский депутат Семин Барекзай. Кроме того, он отметил, что при этом часть местных чиновников бежала из города.

Также указывается, что, как рассказали очевидцы, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в Кандагаре городскую администрацию и другие здания. В то же время губернатор и другие чиновники успели вылететь в Кабул.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль город Газни — столицу одноименной провинции в центре Афганистана.