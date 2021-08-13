Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Ответственность за жизни и поломанные судьбы афганских граждан лежит на американском президента Джо Байдене, чье поспешное решение о выводе войск из Афганистана открыло дорогу для захвата власти в стране исламистами. Об этом заявила 12 августа редакция The Washington Post.

Издание напоминает, что за последние дни боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захвачены столицы одиннадцати афганских провинций. По самым пессимистичным прогнозам, столица страны Кабул может пасть в течение 30 дней, тогда как оптимисты дают афганскому правительству, которое США поддержали ценой сотен миллиардов долларов и 2312 жизней американцев, 90 дней.

Кроме того, благодаря нахождению американских войск в стране удалось не только сдерживать радикалов, но и способствовать реальному прогрессу в афганском обществе, например, в части образования для девочек и повышения уровня жизни простых граждан. Достигнутые успехи находятся в опасности, и многие афганцы, у которых есть такая возможность, уже покидают страну или думают об этом.

Также под угрозой находится репутация Соединенных Штатов как партнера: потенциальные союзники по всему миру уже наблюдают и подсчитывают ценность американских обещаний. И Байден смотрит на надвигающуюся катастрофу и снимает с себя всякую ответственность. Так, недавно он заявил, что афганские лидеры должны объединиться, «они должны бороться за себя, бороться за свою нацию».

«Правда в том, что они воевали, но США научили их делать это при поддержке американских советников и подрядчиков. Внезапно эта поддержка исчезла. Администрация Байдена заявляет, что позаботится о людях, которые работали непосредственно на США и которым угрожает наибольшая опасность насилия и репрессий со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это правильный поступок», — указывает редакция издания, указав на то, что США брали отчасти ответственность за всех афганцев.

«Оставить их сейчас — значит уйти от этой ответственности. Сломанные жизни афганцев, а также жертвы среди них — таково будет наследие Байдена, а не только деньги и жизни [американских солдат], которые может спасти его решение», — заключило издание.