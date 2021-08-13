Бишкек, 13 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Компания «Ками Моторс» представила в Киргизии грузовик Kami Nimble, оснащенный полностью электрической силовой установкой. Об этом сообщается на сайте компании.

Kami.kg Kami Nimble

Nimble в переводе с английского означает «проворный». Оснащается модель электромотором мощностью 15 кВт или 20,5 л. с., который расположен на задней оси. Комплектуется установка литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 100, А*ч. На одном заряде аккумулятора такая модель может проехать до 110 км пути.

Длина новинки составляет 4240 мм, ширина — 1600 мм, а высота — 1980 мм. Внутренние размеры бортовой грузовой платформы Kami Nimble составляют 2700×1600 мм. Модель может перевозить грузы массой до 700 кг.

Отмечается, что модель сертифицирована по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Цена модели составляет 600 000 сомов (520 000 рублей).

Ранее стало известно, что новый «КамАЗ Компас» будет представлен в четырех версиях — на 3,5, пять, девять и 12 тонн.

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