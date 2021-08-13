Чебоксары, 13 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 разворачивают дополнительные койки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, сообщил на оперативном штабе заместитель министра здравоохранения Алексей Кизилов.

Cap.ru В одной из больниц в Чувашии

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По его словам, в настоящее время в Чувашии для пациентов с коронавирусом организовано 2857 коек. Было отмечено, что «дополнительно из внутренних резервов» возвращают в ковидный режим отдельные койки: в частности, в Чебоксарах развернули ещё 54 койки, в том числе 40 — в госпитале для ветеранов войн, в Новочебоксарске создали 35 новых коек.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 30 208 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 27 491 пациент, умерли 1824 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию поступило более 327 тыс. комплектов вакцин от COVID-19, прививку сделали свыше 271 тыс. жителей, или 46,2% от плана.