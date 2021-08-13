Уфа, , 08:46 — REGNUM Единовременную выплату «Детям войны» установили в Башкирии. Соответствующий указ главы региона 12 августа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Ребенок войны

Согласно указу, выплата в размере одна тысяча рублей будет произведена в августе и сентябре 2021 года гражданам России, проживающим в Башкирии, которые родились с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно.

Министерству семьи труда и социальной защиты Башкирии поручено организовать работу по предоставлению «Детям войны» этой выплаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в марте 2021 года в Башкирии был принят закон «О детях войны». Согласно данным на 24 марта в республике проживало 189 155 «Детей войны».

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