Тбилиси, 13 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Тбилиси на улице Лорткипанидзе вечером 12 августа обрушилась часть склона холма, на котором стоит десятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Тбилиси

По данным журналистов, рядом с домом для строительства нового здания отрыли котлован. Один из откосов котлована обрушился, и возникла угроза, что начнёт разрушаться основание непосредственно под домом.

Сообщается, что на место прибыли спасатели и представители мэрии города. Жителей эвакуировали. Жертв нет. Строительные работы остановлены, ситуацию изучают специалисты. Планируется проведение работ по укреплению склона.

Напомним, в декабре 2019 года в Тбилиси обрушилась стена дома. Там в этом время проводили работы по реставрации здания.