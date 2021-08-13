Чита, 13 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Забайкалье, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты 294 306 пациентов. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Олег Богатырёв Вакцинация

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Также известно что завершили вакцинацию 240 821 человек (поставили второй компонент вакцины и воспользовались однокомпонентной вакциной).

За прошедшие сутки первую часть инъекции получили 2043 жителя региона, получили иммунитет и завершили вакцинацию — 3981.

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