Москва, 13 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Климатические нормы, обновляющиеся раз в 30 лет, изменятся в России в 2021 году. Об этом 13 августа рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

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"Климатические нормы считаются за 30 лет, и время от времени их обновляют», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Также Леус уточнил, что в нынешнем году как раз и будут обновлены климатические характеристики.

«Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались «старым» климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать «новый» климат. Но Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал», — добавил метеоролог.

При этом он привел в качестве примера Москву, в которой теперь погода в августе стала более теплой и дождливой.

«По «старому» климату в августе в Москве было 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса. При «новом» климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 миллиметров», — отметил Леус.

Кроме этого, он добавил, что, хотя это больше всего на миллиметр, в то же время теперь в месяце 15 дней с осадками, и это, по мнению синоптика, существенный рост.

«Средняя температура теперь составляет 17,6 градуса — рост более чем на градус», — также пояснил метеоролог.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 13 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +21… +23 °C.