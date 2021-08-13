Москва, 13 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Москве в I полугодии 2021 года экономия на госзакупках составила 57,8 млрд рублей при общем объеме закупок в 771 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Zakupki.mos.ru Закупки

Заказчики закупили товары, работы и услуги на 700 млрд рублей, таким образом экономия увеличилась на 30%.

В аналогичные периоды 2020 и 2019 годов объем закупок составил 700 и 550 млрд рублей, при этом сэкономлено 44,3 и 31,3 млрд рублей соответственно.

Число поставщиков по шесть месяцев 2021 года выросло на 23,8 тыс. и составило 228,8 тыс. За аналогичный период 2020 года насчитывалось 179,5 тыс. поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве около 70% всех государственных и муниципальных закупок производятся по стандартизированной форме.

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