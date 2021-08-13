Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Спасатели готовятся поднять рухнувший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 из воды. Предположительно, это будет сделано с помощью понтонов. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника.

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В настоящее время на Курильском озере работает аварийно-спасательный отряд Тихоокеанского флота совместно с МЧС России и сотрудниками Кроноцкого заповедника.

«Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130−140 метров на месте падения вертолёта М-8 с туристами. Разрабатывается план подъёма вертолета с помощью понтонов», — отметили в заповеднике.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа на Камчатке в озеро Курильское упал вертолёт Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Известно, что на вертолёте летели туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Спастись удалось шести пассажирам и двум членам экипажа. Ещё восемь человек, предположительно, находятся в салоне воздушного судна, которое лежит на глубине 145 метров в 700 метрах от берега.

С утра 13 августа были возобновлены поисково-спасательные работы. Накануне водолазы не смогли приступить к поискам воздушного судна из-за отсутствия нужного снаряжения. Ожидается прибытие военной техники для изучения дна Курильского озера.