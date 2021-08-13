Благовещенск, 13 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Распространение коронавируса мало повлияет на начало учебного года в школах Амурской области. Занятия начнутся в обычном режиме, с проведения торжественных линеек и классных часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона.

Светлана Шаповалова 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Читайте также: В Приамурье вакцинировались от COVID-19 уже более 205 тысяч человек

Линейки для всех классов намерены проводить в половине школ Приамурья. Мероприятия будут проходить вне помещений и с соблюдением всех санитарных требований. Отказались от массового построения учеников 86 учебных заведений региона. Там линейки проведут только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Решения, как начать учебный год, принимали руководители школ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области продолжают активно ставить прививки от COVID-19. Вакцинировались от коронавируса в регионе уже более 205 тысяч человек.