Кемерово, 13 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Магнитуда землетрясения в Кемеровской области составила 5,4, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В свою очередь в Сибирской генерирующей компании заявили, что землетрясение не повлияло на работу Беловской ГРЭС, расположенной недалеко от эпицентра.

В течение дня специалисты проведут визуальный осмотр производственных зданий, энергоустановок и гидротехнических сооружений водохранилища, уточнили в компании.