Набережные Челны, Татарстан, 13 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Сеть выложили технические характеристики о среднетоннажном грузовике «КамАЗ Компас». Об этом сообщается на YouTube-канале «Автосправочная».

Archive.government.ru Завод «КамАЗ»

Для покупателей будут доступны четыре версии «Компас» — на 3,5, пять, девять и 12 тонн. Грузовик заменит в модельной линейке нынешнюю модель «КамАЗ 4308», кабина которой принципиально не менялась с 1976 года. Первыми с заводского конвейера выйдут «Компас 9» и «Компас 12».

Грузовик «Компас 9» автопроизводители укомплектуют 3,8-литровым турбированным дизельным мотором Cummins ISF производительностью 152 либо 166 л. с. Силовой агрегат сочетается с шестискоростной механической трансмиссией JAC. Также будет доступна коробка передач FastGear.

Что же касается «Компас 12», то её предложат с мотором Cummins 3.8 ISF мощностью 166 л. с. или с 209-сильным двигателем Cummins ISF. Эта машина получит только шестискоростную «механику» марки Fast Gear.

Ранее стало известно, что на предприятиях ПАО «КамАЗ» будут производится некоторые детали для нового автомобиля представительского класса Aurus Senat. Так, на литейном участке планируется изготавливание самых сложных отливок, включая блоки цилиндров и головки.

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