Сеул, 13 августа 2021, 08:36 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведённого с 10 по 12 августа среди 1002 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 36%, что на 5% меньше, чем на прошлой неделе.
Не одобряют деятельность президента страны 53% опрошенных, что на 2% больше, чем неделю назад.
Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 33%, оппозиционной партии «Сила народа» — 28%, партии Справедливости и Открытой демократической партии —по 5%, Народной партии — 4%.