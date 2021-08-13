Сеул, , 08:36 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Мун Чжэ Ин President.go.kr

Согласно результатам опроса, проведённого с 10 по 12 августа среди 1002 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 36%, что на 5% меньше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 53% опрошенных, что на 2% больше, чем неделю назад.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 33%, оппозиционной партии «Сила народа» — 28%, партии Справедливости и Открытой демократической партии —по 5%, Народной партии — 4%.