Пермь, 13 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Известному депутату Заксобрания Пермского края Дарье Эйсфельд территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района Перми отказала в регистрации в качестве кандидата на выборах в региональный парламент нового созыва, сообщают СМИ.

Clker-Free-Vector-Images Выборы

ТИК приняла решение об отказе в регистрации по причине вяления 15,1% недостоверных подписей, собранных в поддержку политика, тогда как по закону допускается 5% брака.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», вопросы к достоверности подписей в поддержку депутатов возникли у представителей одного из кандидатов. Он якобы обнаружил среди подписавшихся несколько медиков, которые не давали согласие на использование своих персональных данных и не подписывались в поддержку Дарьи Эйс­фельд.

Эксперты отмечают, что с 2020 года действуют изменения в законодательстве, усложняющие сбор подписей, а партии «Новые люди», которая выдвигала политика на выборы, не хватило организационных и политтехнологических навыков и кадров.

Политтехнолог Алексей Чусовитин охарактеризовал Дарью Эйсфельд как опытного депутата, интересного и профессионального политика. Он считает, что депутат может стать ценным лоббистом или руководителем отдела общественных связей.

Добавим, с 2012 года Дарья Эйсфельд является депутатом Законодательного собрания Пермского края. В 2016 году она прошла в региональный парламент по партспискам «Справедливой России» и возглавила фракцию партии. После смены руководства краевого отделения партии в конце 2016 года возник конфликт между отделением и фракцией. В выборах политик решила участвовать от партии «Новые люди».

Стоит отметить, что еще один выдвиженец от «Новых людей» Елена Захарова не смогла собрать достаточное для регистрации количество подписей. Действующий депутат ранее прошла в Заксобрание от КПРФ.