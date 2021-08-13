Чита, 13 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 60 024, причём 263 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 53 123 пациента (+209 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1247 человек (+4 за минувшие сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 119 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за минувшие сутки), 37 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-8 за минувшие сутки).

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