Чебоксары, 13 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Чувашию поступило более 327 тыс. комплектов вакцин от COVID-19, прививку сделали свыше 271 тыс. жителей. Также идёт ревакцинация. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, заявил на оперативном штабе заместитель министра здравоохранения Алексей Кизилов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, в республику передано 327 134 дозы четырёх видов отечественных вакцин от COVID-19, в том числе 297 674 доз «Спутника V».

Алексей Кизилов проинформировал, что прививку сделали 271 730 жителей, что составляет 46,2% от плана. Из них завершили иммунизацию 227 039 человек (то есть привились двумя компонентами).

К повторной вакцинации приступили более 760 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что эпидемическая ситуация «остаётся стабильно напряжённой», при этом «стабильность не просто хрупкая, а очень шаткая», что «требует ещё больших усилий с нашей стороны».