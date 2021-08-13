Варшава, , 08:32 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции сообщил, что законопроект о расходах на здравоохранение, по которому 12 августа состоялось голосование в Сейме, это первый проект правительственной социально-экономической программы «Польский порядок», принятый депутатами нижней палаты парламента. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, законопроект, который поддержало большинство депутатов Сейма, закрепляет увеличение бюджетных расходов на здравоохранение до 7% от ВВП республики.

Кроме того, отметил он, в проекте предусмотрено усиление защиты работников пунктов вакцинации от коронавируса. Лица, мешающие их работе, будут подвергнуты наказанию в виде штрафа, ограничения свободы или тюремного заключения сроком до 3-х лет. Это, по словам министра, стало реакцией на случаи агрессии в отношении пунктов вакцинации со стороны антипрививочников.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Сенат, где также состоится голосование о его принятии.