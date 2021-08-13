Варшава, 13 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции сообщил, что законопроект о расходах на здравоохранение, по которому 12 августа состоялось голосование в Сейме, это первый проект правительственной социально-экономической программы «Польский порядок», принятый депутатами нижней палаты парламента. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам министра, законопроект, который поддержало большинство депутатов Сейма, закрепляет увеличение бюджетных расходов на здравоохранение до 7% от ВВП республики.

Кроме того, отметил он, в проекте предусмотрено усиление защиты работников пунктов вакцинации от коронавируса. Лица, мешающие их работе, будут подвергнуты наказанию в виде штрафа, ограничения свободы или тюремного заключения сроком до 3-х лет. Это, по словам министра, стало реакцией на случаи агрессии в отношении пунктов вакцинации со стороны антипрививочников.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Сенат, где также состоится голосование о его принятии.