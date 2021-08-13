Красноярск, 13 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 456 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 97 042. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Kraszdrav.ru Коронавирус. Красноярск

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Из 456 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 95 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 52 (1,2%), в Ачинске — 31 (0,5), в Назарово — 17 (1,0%), в Минусинске — 16 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Енисейском — 20 (1,8%), Курагинском — 20 (1,4%) и Нижнеингашском — 17 (1,6%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3237 (+31) человек, сняты с наблюдения — 3476 (+40). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 40 198 (-239) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 24 пациента с коронавирусом.